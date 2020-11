Celiento, Bari: “Si sente la mancanza del nostro allenatore, la sconfitta con la Ternana brucia ancora”

Il difensore del Bari Daniele Celiento ha parlato a Telebari del momento dei biancorossi:

“Quella di domenica è stata una sconfitta dura, una sconfitta che brucia. Siamo stati poco corali rispetto a loro e siamo al lavoro per evitare in futuro di ripetere gli stessi errori. La mancanza del mister si sente, ma il suo staff sta facendo il massimo per metterci nelle migliori condizioni per limitare ogni problematica.

È vero che ci sono tanti giocatori nuovi, ma questo gruppo ha tanta voglia di fare, di lavorare, di migliorare, credo che il lavoro quotidiano ci porterà beneficio. Domenica a Caserta ci aspetta una partita tosta, ma sono certo ci faremo trovare pronti”.

