Celades: “Periodo sfortunato. Florenzi, l’unico acquisto di gennaio, ha preso la varicella. Non abbattiamoci”

Albert Celades, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in merito alla situazione dei Murcielagos: “Infortuni? È un problema che ci portiamo dietro dall’inizio della stagione. Abbiamo esaminato tutti i casi e trarremo le nostre conclusioni, sugli allenamenti, il manto erboso… Non c’è un solo motivo, abbiamo provato di tutto; ci sono state lesioni diverse tra loro: fratture ossee, problemi articolari o muscolari. Abbiamo fatto un acquisto a gennaio, Florenzi, e ha preso la varicella. Nonostante questo, siamo a 2 punti di distanza dalla zona Champions”.