Ceferin: “Usciremo più forti e più saggi dalla crisi. La comunità del calcio ha dimostrato rispetto”

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin ha rilasciato un’importante intervista a UEFA Direct in merito alla condizione complicata che il calcio sta attraversando ai tempi del Covid-19: “Penso che sia difficile dire in questa fase cosa imparerà la Uefa e cosa imparerà il mondo. Sicuramente tutti impareremo che siamo molto fragili, e che un virus può portare il mondo praticamente a una paralisi… e questo significa anche il calcio. Ma tutti supereremo questa crisi, e sono sicuro che ne usciremo più forti e più saggi di prima. La comunità del calcio ha dimostrato non solo unità e solidarietà, ma anche amicizia e rispetto. In questa fase comunichiamo tra di noi ogni giorno, e dobbiamo continuare a farlo anche in futuro. Naturalmente potremo anche essere in disaccordo su qualcosa, ma finché ci parleremo e saremo tutti pronti a sacrificare qualcosa, allora saremo sulla strada giusta”.

Foto: Ceferin L’Equipe