Ceferin: “Superlega? L’Uefa non organizzerà mai una competizione solo per 12 club”

08/10/2025 | 19:44:14

Oggi a Roma si è tenuto l’incontro della EFC (European Football Clubs). Durante uno degli appuntamenti odierni ha preso la parola il presidente UEFA Aleksander Ceferin, sottolineando il valore e la resilienza del movimento calcistico del continente.

Le sue parole: “Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni e diventando più forti che mai. Siamo passati attraverso guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è rimasto solido, mostrando lo stesso spirito dei gladiatori. Abbiamo deciso di innovare e quell’audacia è stata premiata, generando valore sia dentro che fuori dal campo”.

Ceferin ha poi lanciato un chiaro messaggio, che sembra anche una presa di posizione definitiva contro la Superlega: “L’Europa definisce gli standard del calcio mondiale e da fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport. Ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club. Il nostro obiettivo è promuovere un calcio inclusivo, che resti un’ancora nei momenti difficili. Il calcio è un luogo dove tutti apparteniamo”.

Infine, il presidente UEFA ha sottolineato il ruolo sociale di questo sport: “Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca, e il calcio ha questo compito. Dobbiamo conservarlo e difenderlo”.

Foto: sito Uefa