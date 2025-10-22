Ceferin sulle qualificazioni di Europei e Mondiali: “Le partite potrebbero essere diverse, ci sarà un formato più interessante”

22/10/2025 | 13:40:31

Secondo quanto riportato da Sport Bild, la UEFA starebbe pensando a una modifica del formato delle qualificazioni per Europei e Mondiali, con l’obiettivo di renderle più attraenti per tifosi ed emittenti. Sempre secondo Sport Bild, durante una fiera del calcio in Portogallo, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha annunciato a sorpresa alcuni cambiamenti:

“Non credo che il Campionato Europeo in sé cambierà. Forse le partite di qualificazione potrebbero essere diverse. Non ci saranno più partite, ma un formato più interessante. Ci stiamo pensando”. Lo stesso varrebbe anche per le qualificazioni europee alla fase finale della Coppa del Mondo.

Foto: X UEFA