Ceferin: “Pubblico alla finale di Champions? Ad oggi non credo, ma le cose cambiano rapidamente”

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa del pomeriggio. Fra gli argomenti trattati, la possibilità di vedere del pubblico sugli spalti della finale di Champions League: “Ad oggi non crediamo di poter avere un pubblico. Ma le cose cambiano velocemente. Un mese fa non pensavamo di poter giocare, ma ora lo facciamo. Non abbiamo ancora deciso. Sarebbe incompetente se lo decidessimo in precedenza. La salute e la sicurezza vengono prima di tutto.”

Foto: sito ufficiale UEFA.com