Ceferin: “Pronti per gli Europei. Sono un segnale di ripartenza. In futuro cambieremo la formula”

Intervistato da Rai Sport, il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato degli Europei che partiranno questa sera da Roma e della formula della manifestazione.

Queste le sue parole: “Siamo felici, questo Europeo è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel. Il calcio dà speranza alla gente e questo è importante per noi, non vediamo l’ora di cominciare ed è stato ovvio scegliere Roma per ripartire. Torneo itinerante? Non sono favorevole a questa formula e non credo che lo rifaremo presto”.

Foto: L’Equipe