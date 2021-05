Ceferin: “Non si parlerà di Super Lega per i prossimi dieci anni. Juve, Barca e Real? Atteggiamento inaccetabile”

Nel corso di un’intervista all’Equipe il presidente della UEFA Aleksander Ceferin torna a parlare della Superlega: “Ero molto deluso quando sono venuto a sapere della nascita del progetto. Una cospirazione portata avanti da alcuni club. Ma è stato anche un bene perché ha permesso di fare chiarezza nel calcio europeo: è stata una situazione stressante ma alla fine le cose sono tornate al loro posto. Barcellona, Juventus e Real Madrid? Per tutta la famiglia del calcio, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile. Mai dire mai ma credo che non si parlerà di Superlega almeno per i prossimi dieci anni”.

Foto: L’Equipe