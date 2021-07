Ceferin: “Non rifaremo più un Europeo itinerante. E’ scorretto. Esperimento fallito”

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha bocciato senza se e senza ma il progetto di un Europeo itinerante.

Lo ha confermato a BBC Sport, parlando così: “Non supporterei nuovamente un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille per esempio, visto che hanno giocato spesso in casa. Questo non è giusto per i tifosi. Alcuni tifosi dovevano essere a Roma ed entro un paio di giorni dovevano raggiungere Baku, così non va bene. E’ stato un esperimento fallito senza dubbio. E’ un’idea interessante, ma difficile da realizzare. Non credo che lo rifaremo in futuro”.

Foto: Sito Uefa