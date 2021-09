Ceferin: “No ai Mondiali ogni due anni. E’ contrario ai principi del calcio”

Netta presa di posizione di Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA contro la proposta della FIFA dei Mondiali ogni due anni.

Intervistato da The Times, Ceferin ha ribadito come l’UEFA non accetterà mai questa soluzione.

Queste le sue parole: “Mondiali ogni due anni? Assolutamente contrari. Va contro ai principi del calcio. Noi e il Sudamerica contrari, sarebbe da killer per i giocatori. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere. Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio”.

Foto: Sito UEFA