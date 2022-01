Ceferin: “No a proposte stravaganti per i Mondiali e a Superleghe egoistiche. Vogliamo operare nell’interesse della società”

Alexander Ceferin ha rilasciato una dichiarazione al termine di un comunicato emanato dalla UEFA dopo il Consiglio europeo di oggi: “Le istituzioni europee e il calcio europeo – così come il movimento sportivo europeo – sono fermamente uniti dietro i nostri valori e il nostro modello basato sulla solidarietà. Non c’è spazio per interpretazioni o negoziazioni. È ‘No’ alle super leghe egoistiche e ‘No’ alle proposte stravaganti per i Mondiali. Ma ‘Sì. Sì. Sì’ a lavorare insieme per proteggere e rafforzare il nostro modello che opera nell’interesse del calcio europeo e della società“.

FOTO: Sito UEFA