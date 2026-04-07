Ceferin: “Lucescu era un uomo di raro intelletto calcistico e straordinaria dignità”

07/04/2026 | 23:12:17

Il numero uno della UEFA Ceferin ha commentato la drammatica notizia della scomparsa di Lucescu: “Il calcio europeo piange Mircea Lucescu. La UEFA ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del grande tecnico rumeno, avvenuta oggi a Bucarest all’età di 80 anni. Era uno dei veri originali del gioco — un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione” le parole del presidente UEFA.

foto x uefa