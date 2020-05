Ceferin: “La maggior parte delle leghe finirà la stagione. Ligue 1? Decisione prematura. Sulle coppe e FPF…”

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare della ripartenza del calcio europeo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di BeIn Sport: “Abbiamo un piano concreto per finire la stagione. Ma sono sicuro che la maggioranza delle leghe finirà i propri campionati. Chi non lo farà, scelta loro, ma dovranno giocare le qualificazioni se vogliono partecipare alle competizioni UEFA. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo della UEFA confermi le date, ma posso dire che la stagione europea sarà completata, se tutto rimane così com’è, ad agosto. Il FPF? Adatteremo il sistema Fair Play Finanziario, ma una decisione finale sotto questo aspetto non è stata ancora presa. Ma sì, lo adatteremo. Penso che sia importante farlo, perché la situazione dei club non è facile e siamo tutti sulla stessa barca. La scelta della Ligue 1 di sospendere il campionato? Decisione prematura. Abbiamo due squadre francesi che giocano in Champions League e ora non giocheranno fino ad agosto. Non so se sia buono per loro, non giocare e poi andare a competere in partite così difficili e importanti. Ma questa non è una mia decisione e la rispettiamo. Dobbiamo farlo e, naturalmente, i club devono rispettare la decisione del governo. Non ci occuperemo della situazione, perché spetta a diversi organismi in Francia. Noi abbiamo inviato chiare linee guida sulle ragioni sportive che possono essere la formula per qualificarsi per la Champions League e l’Europa League”, ha chiuso Ceferin.

Foto: Guardian