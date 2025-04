Ceferin: “La Fiorentina può arrivare in fondo alla Conference. Nuovo format? Ora le coppe sono più interessanti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha così parlato prima della sfida tra Celje e Fiorentina: “Qui in Slovenia c’è stata una grande festa in occasione di questa partita: Celje ha 50 mila abitanti, la squadra sogna di farcela ma la Fiorentina è forte. Commisso? L’ho incontrato due volte, quest’anno può arrivare in fondo. Hanno una possibilità”.

Ha poi continuato: “Nuova formula delle coppe europee? L’abbiamo rese più interessante, ogni gol cambia tutto. Aiuta anche le squadre più piccole, e lo dimostra Celje che è arrivata nelle ultime 8 di una competizione. La Super League non esiste, L’ultima parola è stata detta tanto tempo fa”.

Foto: Twitter UEFA