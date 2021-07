Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC riguardo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Di seguito le sue parole:

“Italia-Inghilterra credo sia la finale giusta perché a giocarla saranno le due squadre migliori. L’Inghilterra ha giocato come una volta faceva l’Italia, mentre gli azzurri hanno attaccato con intensità ed hanno giocato a viso aperto. Molti italiani vivono a Londra e sarà una grande atmosfera e una grande chiusura per gli Europei. Sarà la luce in fondo al tunnel che stiamo finalmente arrivando alla fine di questa crisi sanitaria”.

Foto: Twitter Uefa