Ceferin: “In Italia puoi annusare la passione per il calcio, mi aspetto un match fantastico”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, a pochi minuti da Italia-Spagna, semifinale di Nations League, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per dire la sua sulla partita. Di seguito le dichiarazioni.

“È una grande semifinale, la semifinale di Euro2020. Due grandi squadre, mi aspetto un match fantastico fra i campioni d’Europa e una Nazionale molto giovane. Il ruolo dell’Italia come organizzatrice? In Italia puoi annusare la passione per il calcio. L’organizzazione per il momento è stata perfetta”.

Foto: Sito Uefa