Ceferin: “Il VAR deve intervenire solo in caso di evidente errore. Capisco i tifosi, alcune volte anche io non comprendo alcune scelte”

24/04/2026 | 12:30:12

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è intervenuto a “The Forum”, soffermandosi anche sulle polemiche arbitrali dei tifosi.

Queste le sue parole: “A volte i tifosi non capiscono le interpretazioni delle regole, e li capisco. Non le capisco nemmeno io. Sui falli di mano, ad esempio, nessuno sa più cosa sia rigore e cosa no. Come si fa a stabilire l’intenzionalità? Non siamo psichiatri. Il VAR deve intervenire solo in caso di errore chiaro ed evidente. Le revisioni devono essere rapide, non come accade a volte con recuperi lunghissimi”.

Foto: sito Uefa