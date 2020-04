Ceferin: “I belgi rischiano la loro partecipazione alle competizioni UEFA del prossimo anno”

Il presidente dell’UEFA, Aleksandr Ceferin, intervenuto all’emittente tedesca ZTF, ha commentato la scelta della Federcalcio belga di chiudere il campionato ed assegnare il titolo al Club Brugge: “Non credo che questa sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti si addice meglio. E devo dire: i belgi e quelli che potrebbero considerare di fare lo stesso stanno rischiando la loro partecipazione alla competizione europea del prossimo anno. Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente. Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa. Probabilmente sarà luglio o agosto. Non possiamo giocare a settembre o ottobre.”

Foto: Guardian