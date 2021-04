Ceferin: “Felici di poter accogliere tifosi in tutte le gare degli Europei”

Dal comitato esecutivo della UEFA arrivano le decisioni ufficiali in vista di Euro 2020. In una nota ufficiale, il presidente Aleksander Ceferin ha assicurato la presenza dei tifosi allo stadio per tutte le partite della rassegna: “Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso durante le partite e sono davvero lieto di poter accogliere gli spettatori per tutte la gara in programma a Euro 2020”.

Foto: The Irish Times