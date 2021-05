Ceferin: “Favorevole ad una Final Four in Champions League. Aumenterebbe gli introiti”

Mentre nel 2024 uscirà una nuova versione della Champions League, potrebbero esserci nuovi cambiamenti nel prossimo futuro. Di fronte alla pandemia di Covid-19, nel 2020 la UEFA aveva innovato e organizzato una Final 8 a Lisbona, ad agosto, in modo che la competizione potesse concludersi in un periodo di tempo relativamente breve e in una nazione meno colpita dalla pandemia. Questo ovviamente ha dato l’idea ad Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA, di copiare per il futuro la stessa formula e svolgere semifinali e finale in un’unica città nel giro di una settimana.

Nel corso di un’intervista a L’Equipe, il numero uno del calcio europeo ha dichiarato: “Final Four in Champions League da svolgersi in una settimana in una città? Ne stiamo discutendo, ma non è deciso. Ci è piaciuto il “final 8” l’anno scorso in Portogallo. Ma un “finale 8” dura più di due settimane ed è troppo. Per “un final 4”, dopo il 2024, ci sono vantaggi e svantaggi. Da un lato, può essere un evento fantastico con una settimana di calcio integrata da altri eventi come i concerti. Ma perdiamo le partite, soprattutto in casa, per i club. Le televisioni avrebbero anche meno riunioni. Ci sono questioni finanziarie e di marketing da affrontare. Ma io, personalmente, vorrei che accadesse. Io sono favorevole a una “finale 4” in Champions League. Potrebbe essere fantastico. Ed efficace in termini di entrate se fatto bene. Ma ognuno deve dare il proprio punto di vista”.

FOTO: L’Equipe