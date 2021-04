Ceferin continua ad attaccare la Super Lega: “I club devono decidere. Tutti devono affrontare le conseguenze”

Ceferin, in un’intervista telefonica con l’AP, è tornato a parlare della Super Lega e di quei club che non hanno esplicitato ufficialmente l’uscita dal progetto: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono Super League o se sono un club europeo. Se dicono che sono nella Super League, allora non giocheranno in Champions League, ovviamente e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Sanzioni? Stiamo ancora aspettando perizia legale e poi vedremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me, è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno detto: ‘Lasceremo il progetto’ e chi continua ad essere convinto di farne parte”.

Foto: L’Equipe