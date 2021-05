Ceferin: “Con la nuova Champions a 36 squadre la competizione sarà più interessante”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nel corso di un’intervista rilasciata a l’Equipe, ha parlato della nuova riforma della Champions League. Questo nuovo formato che non vedrà la luce prima del 2024. “Perché hai riformato la Champions? L’ho detto tante volte: se qualcosa va bene, non c’è bisogno di cambiare, ma perché non farlo? Il sistema che abbiamo proposto è molto interessante. Ci saranno 32 squadre qualificate come adesso, più altre quattro. Gli ultimi dettagli sono ancora da discutere. La riforma è a favore tanto dei grandi quanto dei piccoli. Avranno tutti più partite. È sempre allettante vedere teorie cospirative, ma è sbagliato. La competizione sarà più interessante .”

FOTO: Uefa