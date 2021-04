Ceferin attacca ancora Agnelli: “Stavo per ringraziarlo invece tramava alle mie spalle”

In una lunga intervista al Daily Mail, il presidente della Uefa, Ceferin, ha per l’ennesima volta mandato una stoccata ad Andrea Agnelli, presidente della Juve e promotore con Florentino Perez della Super Lega.

Queste le parole di Ceferin: “E’ stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Agnelli mi mentiva dicendo ‘Non è vero, non è vero…’. Alla fine invece era vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo”.

Foto: The Guardian