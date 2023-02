Ceesay sorprende Musso, Atalanta poco pungente in avanti: Lecce avanti all’intervallo

Nonostante alcune assenze importanti come quelle di Umtiti e Strefezza, il Lecce ha chiuso in vantaggio il primo tempo della sfida contro l’Atalanta, grazie ad una rete improvvisa di Ceesay: l’attaccante gambiano, dopo soli quattro minuti, ha sorpreso Musso dalla grande distanza con un tiro che si è insaccato all’angolino basso. La squadra di Gasperini si è fatta vedere dalle parti di Falcone, ma è apparsa poco brillante e pungente rispetto alle ultime uscite. Bravo Falcone a respingere il tentativo centrale di Maehle, poco incisivi fin qui Lookman e Hojlund. Lecce ben organizzato in campo e molto motivato in questi primi 45 minuti.

Foto: Twitter Atalanta