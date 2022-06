CEESAY, LA NUOVA SCOMMESSA DI CORVINO

Il Lecce sta per chiudere l’ingaggio di Assan Ceesay, attaccante classe 1994, in arrivo dallo Zurigo. Il giocatore, in scadenza con il club elvetico, in queste ore è in atteso in Salento per le visite mediche. Tutto fatto, quindi, per l’operazione a costo zero per i giallorossi.

Ceesay è pronto per la prima esperienza in Italia, dopo aver concluso l’ultima stagione allo Zurigo con 20 gol in campionato, 2 in Coppa e ben 11 assist, vice capocannoniere della massima divisione svizzera. Insomma, numeri interessanti, per un attaccante che ha condiviso il reparto avanzato con Willy Gnonto, l’uomo del momento del calcio italiano.

28 anni, Ceesay è un Nazionale gambiano, classico numero 9, con stazza e muscoli, ma anche abbastanza mobile. La scorsa stagione è letteralmente esploso, attirando l’attenzione di diversi club, Monaco e Wolverhampton su tutti, ma Pantaleo Corvino l’ha strappato alla concorrenza.

Non dovrà faticare molto ad adattarsi, l’attaccante, visto che conosce già la lingua italiana, essendo nato in Svizzera, in un cantone italiano. Nel 2016, dopo le giovanili nel Team Ticino, viene acquistato dal Lugano.

Per quasi 3 anni è nelle file del club, dove fatica a trovare spazio. Riesce a mettersi in evidenza al Chiasso FC, quasi al confine italiano, dove trova continuità in Challenge League, la seconda serie svizzera, realizzando 9 gol in 31 presenze.

Rientrato al Lugano, tra il luglio e l’agosto 2018 ha segnato 2 gol in 5 partite di campionato e 2 in una partita di coppa nazionale. Ma lo Zurigo lo ha notato e o acquista, a fine agosto 2018, e nello stesso mese ha debuttato in Europa League, nella partita vinta per 1-0 sul campo dell’AEK Larnaca. Ha realizzato 6 reti in 45 partite con lo Zurigo fino al gennaio 2020, con il club che quindi ha provato a valorizzarlo, girandolo in prestito all’Osnabrück, compagine della seconda serie tedesca con la cui maglia ha marcato solo un gol in 10 presenze.

Tornato allo Zurigo, ha guadagnato il posto da titolare, disputando 32 partite con 2 gol in campionato e una partita con 2 reti nella coppa nazionale nel 2020-2021. Non sembra avere quelle qualità necessarie per incidere a un livello discreto del calcio, ma nella stagione 2021-22, quella appena trascorsa, sbaraglia tutti, come detto, con 20 gol in 32 presenze, contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato svizzero dello Zurigo.

In Nazionale, con il Gambia, Ceesay ha buoni numeri, con 18 gol in 30 presenze.

Ha esordito con la nazionale gambiana il 7 settembre 2013 in occasione del match valevole per la qualificazione al campionato mondiale del 2014 vinto per 2-0 contro la Tanzania; è stato convocato per la Coppa delle nazioni africane 2021 dove ha chiuso senza segnare, ma disputando da titolare tutte le gare, portando il Gambia per la prima volta a superare il girone.

Ora lo attende il Lecce, dove porterà fisico, potenza, buona posizione in area di rigore. E’ dotato di un discreto colpo di testa, e buona elevazione. La tecnica è da rivedere, ma per convincere uno come Corvino a portarlo in Salento, qualche qualità importante avrà. Una nuova scommessa per Pantaleo Corvino, per il ritorno in massima serie del suo Lecce.