Cedric Soares, prima giornata a tinte nerazzurre tra visite e firma. Ora…

Prima giornata a tinte nerazzurre per Cedric Soares. Il terzino portoghese, classe ’91, è sbarcato stamattina a Milano per svolgere le visite mediche per conto dell’Inter, tutto confermato rispetto a quanto vi avevamo anticipato ieri sera. Una svolta per la fascia destra dopo gli accordi con il Southampton per il prestito oneroso (poco meno di un milione) con diritto di riscatto di poco superiore alla doppia cifra. Nelle prime ore della giornata i controlli medici, poi il laterale lusitano ha fatto visita al centro sportivo dell’Inter e nel tardo pomeriggio ha raggiunto la sede nerazzurra dove ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra della famiglia Zhang. “Sono molto felice”, queste le prime parole rilasciate dal nuovo terzino dell’Inter dopo il nero su bianco. Un colpo di livello per Spalletti, che abbraccia un terzino abile in entrambe le fasi, destro naturale ma in grado alla bisogna di disimpegnarsi anche sulla sinistra. Dopo l’avventura con il Southampton (119 presenze nelle varie competizioni, impreziosite 2 gol e 10 assist), ora per Cedric Ricardo Alves Soares l’esperienza in Italia, con una maglia pesante come quella dell’Inter: una freccia all’arco di don Luciano per le fasce difensive.

Foto: Ballsure.com