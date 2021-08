Crescono le voci in Turchia riguardo l’arrivo di Cedric Soares, 29 anni, al Fenerbahce. Secondo Fotomaç, il club turco sarebbe già in trattative con l’Arsenal per accelerare la firma del terzino destro portoghese. Il Gunners non si opporrebbero alla partenza del calciatore in quanto già ben provvisti in quel ruolo.

Foto: Instagram Cedric Soares