Cech riabbraccia il Chelsea: l’ex portiere entra nello staff dei Blues

Le strade di Petr Cech e del Chelsea sono si incrociano nuovamente. Dopo la sua avventura all’Arsenal e il ritiro dall’attività agonistica, l’ormai ex portiere riabbraccia ufficialmente i Blues: il ceco inizia una nuova carriera nel ruolo di Technical and Performance Advisor. Questa il comunicato: “Petr Cech torna al Chelsea come Technical and Performance Advisor. L’obiettivo del suo lavoro sarà fornire consigli sulle questioni relative all’intero club, nonché integrare e facilitare i legami tra i nostri team maschili e accademici, assicurando che i vari reparti di supporto lavorino insieme in modo efficace”. Per Cech si tratta di un ritorno nel club con cui ha vinto tutto in 11 anni, dal 2004 al 2015.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor! Welcome back, Big Pete! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Celsea