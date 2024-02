Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma

Vittorio Cecchi Gori , ex presidente della Fiorentina e noto imprenditore, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per insufficienza respiratoria.

A darne notizia, in diretta su Rai 1, Angelo Perrone, ufficoo stampa e amico di Rita Rusic, ex moglie dell’imprenditore, che ha spiegato: “Cecchi Gori era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria”.

Da parte del Policlinico c’è il massimo riserbo, ma da indiscrezioni che filtrano da persone vicine a Cecchi Gori pare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio.

Foto: screen Mediaset