Ceccherini su Vlahovic: “Durante gli allenamenti alla Fiorentina a nessuno dei due piaceva tirare indietro la gamba”

Federico Ceccherini, attraverso un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha raccontato una curiosità su Vlahovic: “Mi ricordo che in allenamento a Firenze non andavamo molto d’accordo, perché entrambi entravamo sempre abbastanza duri. Quante botte! A nessuno dei due piaceva tirare indietro la gamba. Comunque ce le davamo in silenzio, quello che succedeva in allenamento restava tra noi”.

FOTO: Twitter Fiorentina