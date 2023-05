Ceccherini: “Non pensiamo ai risultati di ieri. Juric? Allenatore tosto, sappiamo come prepara le partite”

Il difensore dell’Hellas Verona ha parlato a Sky Sport, ecco le sue parole: “Mancano quattro partite e sono tutte importanti. Oggi giochiamo in casa e dobbiamo fruttare questo fattore. Non dobbiamo pensare alle altre e ai risultati di ieri, ma solo a noi e prendere coraggio da quello che abbiamo fatto. A gennaio avevamo 8 punti di svantaggio, ora siamo qui a giocarci tutto e dobbiamo continuare così. Juric è un allenatore tosto, sappiamo come prepara le partite. Dovremo vincere i duelli contro gli avversari nell’uno contro uno, cosa su cui punta molto il tecnico avversario”.

Foto: Instagram Hellas Verona