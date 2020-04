Ceballos: “Sapevo dell’interesse del Valencia, non andrei mai al Siviglia”

Intervistato dai microfoni di Chiringuito de Jugones, Dani Ceballos, stella dell’Arsenal in prestito dal Real Madrid, ha riveltato di essere stato molto vicino al Valencia: “Sì, il mio agente è venuto da me per commentare l’interesse del Valencia CF. A gennaio c’è stato un momento di Sapevo dell’interesse del Valencia di avermi in squadra. Si parlava anche di Siviglia e Betis. Sono molto tifoso del Betis e sarebbe difficile per me giocare per il Siviglia. Giocherei solo per Betis. È la mia squadra e quella che mi ha dato l’opportunità di diventare un calciatore.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC