Ceballos criptico sui social: “Ultimo allenamento prima di iniziare”

02/08/2025 | 13:50:33

L’estate di Dani Ceballos sarà ancora lunga e, forse, lontana da Madrid. Il calciatore spagnolo lancia messaggi enigmatici – ma non troppo – sui social, che farebbero presagire una possibile cessione entro la fine del calciomercato.

Nelle sue storie Instagram, infatti, l’ex Arsenal ha pubblicato una foto con l’emblematica frase: “Ultimo allenamento prima di iniziare”. L’altro dettaglio che alimenta la possibilità di una partenza del classe ’96 è rappresentato dalla canzone inserita: “Quiero ser libre” di Los Chichos, ovvero: “Voglio essere libero”.

Nonostante ciò, il Real Madrid non sembrerebbe intenzionato a cedere il centrocampista spagnolo. Al tempo stesso, Ceballos scalpita dalla voglia di dimostrare il proprio valore in un club. E quale squadra se non il Real Betis, uno dei club, come riferisce AS, tanto amati dal nativo di Utrera.

FOTO: Instagram Ceballos