Ceballos: “La Premier ricomincerà il 20 giugno. Futuro? Ho ancora tre anni di contratto con il Real Madrid”

Intervistato da RTVE, Dani Ceballos, esterno spagnolo dell’Arsenal in prestito dal Real Madrid, ha parlato della ripresa della Premier: “Incominceremo con una settimana di ritardo rispetto alla data di ripartenza di cui si parla in Spagna, che è il 12 giugno e ci apprestiamo a ricominciare il 20. Futuro? Sono un giocatore del Real Madrid e a qualsiasi giocatore piacerebbe giocare al Real Madrid. Ho altri tre anni di contratto con loro ed è la squadra ideale per trionfare.”

Foto: profilo Twitter UEFA Europa League