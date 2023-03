Ceballos: “Futuro? Valuto a fine stagione, voglio meritare quello che accadrà”

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Movistar Plus+ in cui si è espresso sul suo futuro. Il ventiseienne, classe ’96, ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e – al momento – non è stato firmato alcun accordo: “Voglio giocare a calcio ed essere giudicato per le mie prestazioni. Non voglio un rinnovo se non lo merito o andare in un altro club se non lo merito. Gioco questi tre mesi e quando la stagione finisce parlo con chi devo parlare, incontro il mio agente e la mia famiglia e valuto il meglio”.

Real Betis: “Il mio arrivo al Betis è stata la cosa migliore che mi sia capitata nella mia carriera di calciatore. Giocare per il Villamarín è stato qualcosa di magico. E ‘stata un’esperienza meravigliosa”.

Florentino Perez: “Florentino mi ha detto che ero il futuro del centrocampo del Real Madrid. È stato lui a convincermi a venire. Inizio difficile per me, ma ho visto che c’è un grande passo dall’essere un giocatore professionista all’essere un giocatore d’élite”.

Foto: Instagram Ceballos