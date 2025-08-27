Ceballos verso l’Olympique Marsiglia: il Real Madrid tratta la sua cessione

27/08/2025 | 10:30:29

Dopo i messaggi social enigmatici dell’estate, Dani Ceballos sta per rendere tutto molto più chiaro e concreto. Sembra ormai prossimo, infatti, il suo passaggio all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Almeno secondo quanto riferito da Sport, il quotidiano spagnolo che rivela la trattativa fra club francese e i blancos. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Nonostante il centrocampista andaluso avrebbe preferito una permanenza al Real Madrid (o una cessione in Spagna, un ritorno al Betis), sa di per certo che un trasferimento all’estero potrà garantirgli maggiore minutaggio, e potrebbe dargli continuità utile per un’ipotetica chiamata in vista del Mondiale 2026.

Foto: Instagram Ceballos