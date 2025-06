Ceballos elogia Alonso: “Fa un calcio ambizioso, esige pressing immediato”

18/06/2025 | 09:56:08

Dani Ceballos ha parlato ai microfoni di AS alla vigilia del debutto del Real Madrid nel Mondiale per Club, lanciando segnali chiari sull’impronta che il nuovo tecnico Xabi Alonso vuole dare ai Blancos: “A Xabi piace recuperare palla in zona alta del campo, vuole che pressiamo subito e giochiamo in verticale. È un’idea ambiziosa, moderna”.Ceballos, che ha trovato spazio nelle ultime settimane, si è detto pronto a rilanciarsi dopo mesi difficili: “Abbiamo parlato, decideremo insieme sul mio futuro. Io però ora sono concentrato solo su questa competizione, il Mondiale per Club può dare una spinta fortissima alla nostra stagione”. Poi una chiosa sulla possibilità di restare protagonista: “Mi sento in forma, sto lavorando per farmi trovare pronto. So cosa posso dare e con Alonso c’è grande sintonia, crede molto nel gruppo. Vogliamo dimostrarlo già da stasera”. Foto: Facebook Real Madrid