Ceballos e la telefonata a De Zerbi: le scuse dopo il mancato approdo al Marsiglia

16/09/2025 | 14:05:26

Il quotidiano spagnolo Marca ha fatto nuove rivelazioni sul trasferimento saltato che ha caratterizzato la fine del mercato estivo del Marsiglia di De Zerbi. Secondo quanto dal quotidiano, Dani Ceballos avrebbe chiamato Roberto De Zerbi in persona per scusarsi per aver rifiutato l’offerta del Marsiglia e lo ha anche ringraziato per la sua disponibilità ad ingaggiarlo. In conferenza stampa a poche ore da Real Madrid-Marsiglia, De Zerbi ha rivelato: “Cosa ci siamo detti resta tra noi. È un grande giocatore, una grande persona. Purtroppo non ha voluto venire da noi. Gioca già in una grande squadra”.

Fonte Instagram Ceballos

