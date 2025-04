Ceballos: “Dopo l’espulsione di Mbappé la squadra è diventata molto più unita”

Dopo il successo contro l’Alaves, il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos ha parlato ai media ufficiali del club: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che lo sarebbe stata anche per noi, soprattutto all’inizio a causa dell’intensità dell’avversario. Eravamo in vantaggio per 0-1 e, dopo l’espulsione di Mbappé, la squadra è diventata molto più unita. È una vittoria molto importante per noi.

A poco a poco sto migliorando, mi sento al meglio e sono felice di essere tornato nella squadra e di poterli aiutare. Abbiamo bisogno di giocatori che diano il 200% e di una tifoseria affezionata che creda in noi quanto noi. Insieme siamo più forti. Mercoledì al Bernabéu ci aspetta un’atmosfera incredibile per ribaltare un risultato molto difficile.

Messaggio ai tifosi? Grazie per il vostro continuo supporto a ogni partita. Vi aspettiamo mercoledì; abbiamo bisogno di voi più che mai”.

Foto: Instagram Ceballos