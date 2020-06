Ceballos: “Difficilmente potrò giocare al Real il prossimo anno. Betis? E’ un’opzione”

Intervistato da Cadena SER, Dani Ceballos, esterno dell’Arsenal in prestito dal Real Madrid, ha parlato del suo futuro: “Il prossimo anno voglio giocare titolare e difficilmente potrò farlo al Real Madrid. Per quest’anno Zidane mi ha detto che è meglio fare un’altra esperienza, è stato molto chiaro con me. Per la prossima stagione prenderò la mia decisione. Betis? E’ un’opzione, non chiudo la porta a nessun club, né in Spagna né altrove. Il Betis è la squadra che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore, sono betico e vedo sempre le partite.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Europa League