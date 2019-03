Ceballos e i benefici della cura Zidane: “La squadra è tornata a stare bene”

La vittoria per 2-0 del Real Madrid contro il Celta Vigo non è l’unica cosa positiva evidenziata da Dani Ceballos. Il giocatore blancos nel dopo gara ha esaltato anche l’arrivo di Zidane: “Questi tre punti erano molto importanti per continuare a recuperare buone sensazioni. La verità è che il cambio di allenatore sembra aver funzionato, la squadra è tornata a stare bene e soprattutto ha conquistato i tre punti, che è la cosa il più importante. Fin dal primo momento Zidane mi ha dato fiducia, sono stato il primo cambio al momento chiave, sull’1-0. Mi ha detto di giocare e divertirmi e l’ho fatto, mi sono sentito molto bene”.

Foto: AS