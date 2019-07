Ceballos avverte: “L’anno prossimo voglio giocare 40 partite”

Dani Ceballos, tra i protagonisti della vittoria della Spagna all’Europeo Under 21, ha avvertito il Real Madrid suol suo futuro. “Ho sempre detto che ho quattro anni di contratto, ma se è vero che sono felice quando gioco al calcio, è ancora più facile quando mi sento importante e fiducioso in campo. L’anno prossimo vorrei giocare 40 partite e vincere, ma soprattutto ho come obiettivo l’Europeo del 2020, un grande sogno per me.

Foto AS