Ceballos: “Al Real mi pesava la mancanza di fiducia. Aubameyang? È come CR7”

“Non ho notato molte differenze tra il Real Madrid e l’Arsenal”. Parola di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo dell’Arsenal, intervenuto così al The Guardian sulla sua nuova avventura in Inghilterra: “L’esperienza a Londra? Mi piace la città, mi piace la Premier e mi piace l’Arsenal. Sono felice di farne parte e non ho notato grande differenza fra questo club e il Real Madrid. Sono davvero felice di quella che è stata la mia accoglienza e della fiducia che la società ha riposto in me. Abbiamo un attacco davvero importante. I tre lì davanti, fanno davvero la differenza. Aubameyang è come Cristiano: gioca sempre vicino all’area di rigore, vive per segnare. Il suo apporto per noi è molto importante, fondamentale. Anche PEpé è molto forte. Lacazette, per me, è il miglior giocatore a livello tattico: capisce perfettamente il gioco e, se è al 100%, può dare tantissimo. Al Real, quando sono sceso in campo, l’ho fatto al di sotto delle mie possibilità. Certo, mi pesava la mancanza di fiducia“.

Foto: AS