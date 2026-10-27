C’è solo la Lazio: 6-2 al Sassuolo (in 10 dal 31’), doppietta di Noslin, due rigori sbagliati e lezione di calcio

27/10/2026 | 20:26:57

La Lazio di Gattuso non si ferma e dilaga contro il malcapitato Sassuolo di Aquilani, in dieci dal 31′ per l’espulsione di Thorstvedt dopo un brutto fallo su Zaccagni. Finisce 6-2. La Lazio sbaglia anche due rigori, con super Turati che ipnotizza prima Zaccagni e poi Frattesi. Un primo tempo in cui è successo di tutto. Lazio avanti 4-2 con le reti di Taylor, Isaksen, Floriani e Zaccagni. Per il Sassuolo gol di Thorstvedt (poi espulso) e Esposito. Nella ripresa la Lazio riparte forte, con Turati che para il rigore di Zaccagni. Poi Noslin sigla il 5-2, in mezzo Turati para anche il rigore di Frattesi, poi ancora Noslin fissa il risultato sul 6-2. Lazio in vetta da sola per una notte, in attesa dell’Inter impegnata a Venezia.

foto x lazio