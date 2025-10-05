C’è Porto-Benfica: Farioli contro Mourinho per la prima volta

05/10/2025 | 14:15:48

In Portogallo è il giorno dell’attesa sfida tra Porto e Benfica, con il primo incrocio in carriera tra Farioli e Mourinho. Volano i ragazzi di Farioli: 7 partite, 7 vittorie, 19 reti fatte e una sola subita fino ad oggi. Il bilancio dello Special One al ritorno in Portogallo parla fin qui di 3 partite, due vittorie (0-3 in casa dell’AVS e 2-1 contro il Gil Vicente) e un pareggio. In caso di sconfitta, il Benfica scivolerebbe a -7 dalla vetta.

FOTO: Instagram Porto