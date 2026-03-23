C’è anche l’annuncio dello Spezia: è addio con Donadoni

23/03/2026 | 15:19:16

Lo Spezia esonera Roberto Donadoni, nessuna sorpresa rispetto a quanto vi abbiamo anticipato nelle ultime ore, con D’Angelo che prenderà il suo posto in panchina. La nota ufficiale del club: “Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l’allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra. Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali”.

foto sito spezia