C’è anche Cambiaso nella lista del Barcellona

23/03/2026 | 12:50:40

Il Barcellona è sempre molto attenti alle evoluzioni del mercato in Serie A. Dopo i sondaggi perlustrativi per Bastoni, secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari il club blaugrana apprezza molto il profilo di Andrea Cambiaso e lo ha inserito nella lista della spesa per il futuro. Cambiaso era stato seguito in passato anche dal Manchester City, con il gradimento di Guardiola ma senza arrivare a un’intesa con la Juventus. Adesso il Barcellona osserva con interesse.

Foto: sito Juventus