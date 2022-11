Cristiano Ronaldo da record: è l’unico ad aver segnato in 5 edizioni dei Mondiali

Altro giro, altra corsa. Cristiano Ronaldo frantuma un altro record. Il bomber Portoghese ha segnato la sua prima rete nell’edizione del Mondiale 2022, diventando il primo ed unico giocatore ad aver realizzato un gol in almeno 5 edizioni diverse dei Mondiali. La prima rete siglata da Cristiano Ronaldo in un Mondiale risale al 2006 e da quel momento in poi segnerà in ogni edizione della competizione. Come direbbe lui stesso: ” Non sono io ad inseguire i record, sono i record che inseguono me”.

Foto: Twitter Nations League