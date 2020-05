Cazorla: “Vorrei tornare all’Arsenal, magari come allenatore o direttore sportivo”

Intervistato da #Vamos, Santi Cazorla, attaccante del Villarreal, ha rivelato di voler tornare all’Arsenal un giorno: “Non so quale sia l’opinione che hanno di me, dovremmo chiedere ai loro tifosi, ma voglio ringraziare tutti. Non so cosa farò dopo, vorrei tornare indietro, forse come allenatore, forse come direttore sportivo, ma vorrei tornare indietro.” Un pensiero, poi, sula possibilità di andare agli Europei: “E’ un po ‘frustrante il rinvio, perché ho sognato di andare a Euro 2020. Sono consapevole di avere già 35 anni e che ogni giorno è più difficile far parte di un gruppo bravo quanto la squadra spagnola. È stato ritardato di un anno e sono consapevole che è molto più complicato per me.”

Foto: sito ufficiale Villarreal CF