Cazorla-Villarreal, la storia continua: è ufficiale il rinnovo fino al 2020

Santi Cazorla e il Villarreal ancora insieme. Il club spagnolo, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2020 con il classe ’84, storica bandiera del Sottomarino Giallo. Il centrocampista offensivo ex Arsenal e Malaga, tornato nella Liga un anno fa, nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze in Liga, 10 in Europa League e una in Copa del Rey con sette gol e undici assist totali. Cazorla-Villarreal, la storia continua…

¡Groguets! 💛 ¿Queréis que os demos una gran noticia? 🤔 @19SCazorla ha renovado con el #Villarreal. 🎩⚽️👏👏👏https://t.co/UvzHYHGNth — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 13, 2019

Foto: sito ufficiale Villarreal